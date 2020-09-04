Son dakika! Kazada ölen Metehan, mezarı başında anıldı - Son Dakika

ANKARA'da çalıştığı pizzacıdan evine giderken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden Metehan Karakaşoğlu (20) ailesi ve sevenleri tarafından ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı. Üyesi olduğu motosiklet kulübünden 20 arkadaşı, Metehan'ın mezarına karanfil bırakarak çelenk koydu.

Geçen yıl 3 Eylül 'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çalıştığı pizzacıdan motosikletiyle evine gitmek için çıkan Metehan Karakaşoğlu'na, kavşakta özel üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Doğa Zeynep Ç. ise sevk edildiği Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından polis tarafından hazırlanan raporda, sürücü Doğa Zeynep Ç. yüzde 75 kusurlu bulundu. Metehan'ın ailesi, Doğa Zeynep Ç.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. Savcılık soruşturması sonunda ise genç sürücü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 36'ncı Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.MEZARI BAŞINDA ANILDIMetehan Karakaşoğlu, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Üyesi olduğu motosiklet kulübünden 20 arkadaşı, Metehan'ın mezarına karanfil bırakıp, çelenk koydu. Anne Zübeyde Karakaşoğlu, sürücünün 1 gün bile tutuklu kalmadan serbest bırakılmasına tepki göstererek, "'Ölen öldü biz yaşıyoruz' diye bir şey yok. Ben de Metehan ile birlikte öldüm. Dağ gibi oğlumu mezara gömdüm. Adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Adalet yerini bulsun. Sonuna kadar arkasındayım davamın. Oğlumun arkadaşlarıyla hayata tutunmaya çalışıyorum. Onun anılarıyla yaşıyorum. Oğlumun ölümüne neden olan sürücünün cezasını çekmesini istiyorum" dedi.'TRAFİKTE MOTOSİKLETLİLERE SAYGI DUYMUYORLAR'

Alperen Çiftçi, Metehan Karakaşoğlu ile birlikte aynı pizzacıda çalıştığını belirterek motosiklet sürücüleri olarak trafikte dikkat çekemediklerini bildirdi. Metehan ile birlikte aynı motor kulübünün üyesi olan Çiftçi "Motosiklet sürücüleri olarak trafikte hiç bir zaman dikkat çekemiyoruz. Dikkat çekmek için yaptığımız egzoz durumlarında da ceza yiyoruz. Diğer türlü bizi otomobil sürücüleri fark etmiyor. Bize saygı duymuyorlar. Önümüze kıranlar, trafikte bizi sıkıştıranlar çok fazla oyuyor. Bu şekilde trafikte yer edinmeye çalışıyoruz. Ama motorun bir taşıt olduğunu kabul etmiyorlar. Metehan da bu şekilde hayata veda etti. Süreci takip ediyoruz. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz ve çok güveniyoruz. Metehan artık yok; ama bizler hepimiz birer Metehan'ız" ifadelerini kullandı.