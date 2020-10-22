Son dakika! Kazada ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde dün gece yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeynep Karadağ 'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Karadağ'ın cenazesi defin için ailesi tarafından Oğuzeli ilçesine götürüldü. Karadağ'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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