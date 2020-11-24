Son Dakika | Kazada savrulan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı
24.11.2020 15:05
Son dakika haberine göre SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışan otomobil savrularak kaldırımda duran Behiç Erbatur'a(70) çarptı.
SAKARYA'nın Adapazarı
ilçesinde otomobille çarpışan otomobil savrularak kaldırımda duran Behiç Erbatur'a(70) çarptı. Yaralanan Behiç Erbatur tedavi altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi Donatım Tren Geçidi mevkiinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 54 AAV 824 plakalı otomobil ile S.S. idaresindeki 54 B 6152 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.Ö. idaresindeki otomobil önce refüjdeki trafik lambasına ardından kaldırımda bulunan Behiç Erbatur'a çarptı. Behiç Erbatur sağ ayağından yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erbatur tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
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