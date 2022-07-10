Son Dakika | Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi

10.07.2022 15:15

Son dakika haberi: Adana'da trafik kazasında yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da trafik kazasında yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

A.K. idaresindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, 8 Temmuz'da merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde Oğuz Kaan Orhan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Orhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede Orhan'ın tabutunun üzerine Adana Demirspor forması konuldu.

Çocuğun dedesi Veli Güzel (71), gazetecilere, sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, çok üzgün olduklarını söyledi.

Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazayı duyurarak, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500
Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da Trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki futbolcu Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı Trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki futbolcu Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Futbol, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:42 İstanbul'daki sağanak yağış vatandaşlara kabusu yaşattı! İmamoğlu'nun tatile çıktığı iddia ediliyor
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 16:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement