Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kazayı duyurarak, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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