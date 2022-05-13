Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür - Son Dakika
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Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

13.05.2022 08:57
Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı, sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı, sürücüsü yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Eren U. (14) Yönetimindeki 61 AU 046 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Üvey Babam Beni Öldürür

Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür
Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür
Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür
Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür
Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

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Son dakika haber | Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika haber | Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür - Son Dakika
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