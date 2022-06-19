Son dakika... Kazada yaralanan motosikletli, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kazada yaralanan motosikletli, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

19.06.2022 12:50
Son dakika... Kazada yaralanan motosikletli, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 9 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Emre Dinç (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 9 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Emre Dinç (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Darıca Millet Bahçesi önünde 9 gün önce meydana gelen kazada, C.U.'nun kullandığı 27 ABE 200 plakalı otomobil, Emre Dinç yönetimindeki 41 AJT 501 plakalı motosikletle çarpıştı, Dinç ve arkasında oturan Ali Öztürk yaralandı. Öztürk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumu kritik olan Dinç ise Gebze'deki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü C.U. ise korku ve panik nedeniyle kaza yerinden yaya olarak kaçıp, daha sonra yakındaki polis merkezine teslim oldu. C.U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazanın ardından Emre Dinç, gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Öztürk'ün ise kırık nedeniyle bacağına platin takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emre Dinç'in cenazesi, ikindi vakti Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

Ali Öztürk, Emre Dinç, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Kazada yaralanan motosikletli, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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