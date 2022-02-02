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240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü - Son Dakika

240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü

02.02.2022 17:14

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bariyere çarpan otomobildeki Ahmet Özkan Avcı'nın (28) ölümü, sürücü Muhammet Madenci (27) ile Hakan Selçuk'un (45) yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası ortaya çıkan ve olaydan 4 dakika önce çekildiği belirlenen videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı görüldü.

Antalya'da bariyere çarpan otomobildeki Ahmet Özkan Avcı'nın (28) ölümü, sürücü Muhammet Madenci (27) ile Hakan Selçuk'un (45) yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası ortaya çıkan ve olaydan 4 dakika önce çekildiği belirlenen videoda, aracın hızının 240 kilometreye ulaştığı görüldü.

Kaza, dün saat 17.00'de Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarında köprü üzerinde meydana geldi. Muhammet Madenci'nin kullandığı 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, bariyerin üst bölümünü bıçak gibi kestiği otomobildeki 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Otomobilin arka koltuğundaki Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Muhammet Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracan ön koltuğundaki Ahmet Özkan Avcı'nın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZADAN 4 DAKİKA ÖNCE KADRAN 240'I GÖSTEREN VİDEO

Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından bugün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşlarına hakim olamayan İsmail Kan, kazanın hız yüzünden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor. Saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Birilerinin 'dur' demesi lazım bunlara" diye konuştu.

Avcı'nın cenazesinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü
240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü
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Hakan Selçuk, Ahmet Özkan, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü - Son Dakika
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