Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi - Son Dakika

Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi

12.10.2020 12:10
Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası şarjlı bisiklet sürücüsü kaçmak isteyince ortalık karıştı. Şarjlı bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan şahsa maske takmamaktan dolayı ceza kesildi.

Kaza Nuridoğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletle seyir halinde olan Suriye uyruklu genç, iddiaya göre her hangi bir ışıklanma sistemini yakmayarak yola çıktı. Bisiklet, kadının sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, kaza sonrası korkarak kaçmak isteyen Suriyeli gençler ile çevredekiler arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşmeden olaya polis müdahale ederek çevredeki vatandaşları sakinleştirdi. Kalabalık grubu dağıtan polis ekipleri, elektrikli bisikletin çalıntı olup olmadığını kontrol etti. Üzerinde kimlik çıkmayan şahıslar elektrikli bisikletin evraklarını gösteremeyince haklarında işlem yapıldı. Elektrikli bisiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis iki Suriyeli gence maskesiz sokağa çıkmaktan dolayı işlem yaptı. - BURSA

Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi
Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi
Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi

Bisiklet, Otomobil, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kazadan kaçmak isteyen gençler maskesizlikten dolayı ceza yedi - Son Dakika

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