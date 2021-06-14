NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Tokayev, Kazakistan'a çalışma ziyaretinde bulunan Halilzad ile görüşmesinde, Afganistan'da güvenliğin sağlanması sürecinde Kazak-Amerikan stratejik ilişkilerinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Taraflar, Afganistan'dan ABD ve NATO askeri birliklerinin çekilmesi sonrası ülkede istikrarın korunması ve sosyo-ekonomik olarak yeniden inşasında ikili ve bölgesel çabaların koordinasyonunu değerlendirdi.

Tokayev, Afganistan konusunun ABD ile ilişkilerinde önemli etkileşim alanı olduğunu vurguladı.

Halilzad da Orta Asya istikrarında Kazakistan'ın önemli rolüne dikkati çekerek Afganistan'daki mevcut durum ve ülkede taraflar arasında sürdürülen barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile de bir araya geldi.