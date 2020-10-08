Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi - Son Dakika

Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi

08.10.2020 21:09
Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının rehber alınması gerektiğini" bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının rehber alınması gerektiğini" bildirdi.

Tokayev, Almatı'da yapılan barış gücü askerleri tatbikatında yaptığı konuşmada, "dondurulmuş" veya "zaman içinde uzamış" olarak tanımlanan bölgesel çatışmaların, modern uluslararası hukukun kaynağı ve temeli olan BM Tüzüğünün iki ana ilkesi olan devletlerin toprak bütünlüğü ve ulusların kendi geleceğini tayin hakkı arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardığını belirtti.

Son ilkenin özellikle devletlerin bağımsızlığını kazandığında ve sömürge bağımlılığından kurtarıldığında etkin olduğunu söyleyen Tokayev, "Bu aşamada dünya halkları artık kendi kaderlerini belirledi. Bu nedenle artık devletlerin toprak bütünlüğü ön plana çıktı ve öncelik kazandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken BB Genel Kurulu ve BMGK kararlarının rehber alınması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ dahil işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi yönündeki birçok BMGK kararını aradan geçen 30 yıla yakın süredir uygulamamakta ısrar ediyor.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi - Son Dakika

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