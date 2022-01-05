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Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi - Son Dakika

Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi

05.01.2022 23:09
Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi

Son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini açıkladı.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini açıkladı.

Tokayev, Habar 21 ulusal kanalına verdiği demeçte, ülkesinde düzenin oluşturulması için KGAÖ üye ülke liderlerinden yardım istediğini doğruladı.

KGAÖ iş birliği anlaşması çerçevesinde yardım başvurusunda bulunduğunu kaydeden Tokayev, "Bugün örgüte üye ülke liderleriyle görüştüm. Bu terör tehdidinin üstesinden gelmesi için Kazakistan'a yardımda bulunmalarını istedim. Aslında bu bir tehdit değil ülke bütünlüğünü bozmaktır. Vatandaşlarımız benden Cumhurbaşkanı olarak onların güvenliklerini sağlamam için hızlı adımlar bekliyor." dedi.

OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi - Son Dakika
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