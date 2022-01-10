Son dakika! Kazakistan'da alıkonulan ünlü Kırgız müzisyen Ruzahunov ülkesine döndü - Son Dakika

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylara katıldığı iddiasıyla alıkonulan Kırgızistanlı ünlü müzisyen Vikram Ruzahunov ülkesine döndü.

Almatı kentinden Bişkek'e kara yoluyla dönen Ruzahunov'u Kırgız-Kazak Ak Yol Gümrük Kapısı'nda ailesi, resmi yetkililer ve gazeteciler karşıladı.

Ruzahunov, devlet televizyonu muhabirlerine yaptığı açıklamada, kendine sahip çıkarak dönmesini sağlayan Milli Güvenlik Devlet Komitesine, İç ve Dışişleri Bakanlıklarına ve kendisine destek çıkan herkese teşekkür etti.

Kendisinin yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için o günkü şartların kurbanı olduğunu söyleyen Ruzahunov, yüzündeki morluk ve şişmelerin askerler tarafından gözaltına alındığı sırada olduğunu belirtti.

Ruzahunov, sınır dışı edilmesi için aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini ve aslında hiçbir gösteride yer almadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Almatı'ya 2 Ocak'ta arkadaşımın daveti üzerine geldim. Olayların başladığı 4 Ocak'tan 6 Ocak'a kadar dışarıya çıkmadım. İnternet kesildi, dükkanlar kapandı. Ben arkadaşımdan izin alarak kara yoluyla Bişkek'e dönmeye karar verdim. Otogardan taksiyle Bişkek'e hareket ettik. Yolda bizi askerler durdurdu ve beni gözaltına alarak karakola götürdü. Burada 4 gün kaldım. Kırgız yetkililerinin çabalarıyla vatanıma geri döndüm." dedi.

Medyada yayımlanan görüntülerde Ruzahunov, "para karşılığında gösterilere katılmak için Kazakistan'a geldiği" iddia edilerek Almatı'da gözaltına alınmıştı.

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Joşıbayev'i Bakanlığa çağırarak, müzisyen Ruzahunov'un bir an önce serbest bırakılması için nota vermişti.

Ruzahunov'un meslektaşları, Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçiliği önünde dayanışma eylemi yapmıştı.