Son dakika: Kazakistan'da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu - Son Dakika

- Kazakistan'da askeri depodaki yangın patlamaya neden oldu

NURSULTAN - Kazakistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Taraz kentinde bulunan askeri depoda çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini bildirdi.

Kazakistan'ın güneyinde yer ala Taraz kentinde askeri depoda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 19.00 sıralarında Jambıl bölgesinin Bayzak ilçesinde konuşlu bir askeri birliğin deposu yakınında yangın çıktı. Yangın sonucunda bilinmeyen nesneler patladı" denildi.

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Savunma Bakanlığı, olay yerine Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Shpekbayev başkanlığında bir heyet gönderdi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.