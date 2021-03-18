Son dakika: Kazakistan'da Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy törenle anıldı - Son Dakika

Son dakika: Kazakistan'da Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy törenle anıldı

18.03.2021 12:25
Son dakika: Kazakistan'da Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy törenle anıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre NUR Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenlendi.

NUR Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni düzenlendi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Türk Büyükelçiliği binasında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle düzenlenen tören bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ile Büyükelçilik görevlileri ve Nur Sultan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Ekici, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden biri olduğunu vurgulayarak "Çanakkale savaşları, bizim için var oluş ve dirilişin sembolleri olmuştur." dedi.

Çanakkale mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusuna avantaj sağlamanın yanı sıra Türk milletine ümit ve özgüven aşıladığını da kaydeden Ekici, "Büyük şairin dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Şimdi biz de bu anlayışla vatanımızı bize emanet eden Çanakkale şehitlerimizi de yurdumuz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Bayjigit'e hediyesi takdim edildi

Tören kapsamında Büyükelçi Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Kazakistan'ın Tarbagatay bölgesindeki bir köyde yaşayan 6 yaşındaki Bayjigit Yerbolat'a gönderdiği hediyeyi takdim etti.

Kazakların milli şairi Abay Kunanbayev'in şiirlerini ezbere bilen küçük Bayjigit, geçen yıl Abay'ın "Dostluk" adlı şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a video mesajı yoluyla armağan etmişti.

Kazak Devlet Sanat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dosım Maksutov, İstiklal Marşı'nı dombra ile çalarken, Nur Sultan Yunur Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin öğrencisi Muhamediyar Ankabayev de Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

Tören, Çanakkale Zaferi konulu kısa film gösterimi ve fotoğraf sergisiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kazakistan'da Çanakkale şehitleri ve Mehmet Akif Ersoy törenle anıldı - Son Dakika


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