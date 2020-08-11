NUR Kazakistan'da yılın ilk 6 ayındaki petrol üretimi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi.

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın ocak-haziran döneminde 51,5 milyon ton petrol üretildiğini söyledi.

Bunun geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4 az olduğunu belirten Nogayev, "Petrol üretim planının yerine getirilmemesinin nedeni, salgının yayılmasını önlemek için birçok ülkede yapılan karantina uygulaması." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle petrol üretim dengesinin bozulmasının, dünyada stokların artmasına neden olduğunu dile getiren Nogayev, depoların dolmasını önlemek amacıyla petrol üretimini azaltma önlemleri alındığını ifade etti.

Nogayev, bu yıl 42 milyon ton petrolün ihraç edildiğini bildirdi.

Bakan Nogayev, söz konusu raporlama döneminde, doğal gaz üretiminin yüzde 1 artarak 33,4 milyar metreküpe ulaştığını dile getirdi.

Ülkede yılda 90 milyon ton civarında petrol üretiliyor.