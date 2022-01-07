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Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü - Son Dakika

Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü

07.01.2022 10:03

Son dakika: Dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madenciliği merkezi haline gelen Kazakistan'daki olaylar, kripto para piyasasını da vurdu. Protesto ve silahlı çatışmaların yaşandığı ülkede, internet erişiminin kesilmesi madenciliğe büyük oranda etkiledi. Kazakistan'daki olaylar ve Fed'in faiz artırım sinyali vermesiyle lider kripto para birimi Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

Çin'in getirdiği yasak sonrasında Bitcoin madencilerinin yöneldikleri ülkelerden biri olarak öne çıkan ve dünyanın ikinci büyük Bitcoin madenciliği merkezi haline gelen Kazakistan'da enerji fiyatlarını protesto gösterilerinin silahlı çatışmalara dönüşmesi Bitcoin madencilerini vurdu.

BİTCOİN ÜRETİMİ DURDU

Ülkedeki çatışma, kaos ortamının internet erişiminin kesilmesine yol açması, Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı. Dijital para şirketi Foundry'den Kevin Zhang'ın verdiği bilgeye göre, Kazakistan'daki Bitcoin madencilerinin internet erişimlerinin kesilmesi dünya Bitcoin madenciliği ağının yüzde 15'inin devre dışı kalmasına yol açtı. Kazakistan'da internet erişimi yeniden sağlansa da ülkedeki kaos ortamı ve enerji sıkıntılarının Bitcoin madencilerinin güçlü bir kapasite ile üretime dönmelerini engelleyeceği öngörülüyor.

41 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

Kazakistan'daki bu kaosun ve Fed'in Mart ayında faiz artırımı sinyali vermesinin etkisi ile Bitcoin fiyatı yüzde 2,67 düşüşle 41 bin 220 dolar seviyesine kadar indi.

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Kazakistan, Protesto, Bitcoin, dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü - Son Dakika
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