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Kazakistan'daki protestolarda can kaybı 18'e yaralı sayısı 748'e yükseldi - Son Dakika

Kazakistan'daki protestolarda can kaybı 18'e yaralı sayısı 748'e yükseldi

06.01.2022 18:50
Kazakistan'daki protestolarda can kaybı 18'e yaralı sayısı 748'e yükseldi

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolarda can kaybı 18'e, yaralı sayısı ise 748'e yükseldi.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolarda can kaybı 18'e, yaralı sayısı ise 748'e yükseldi.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar devam ediyor. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yasal düzenin yeniden sağlanması, suçluların ve yağmacıların gözaltına alınması, işgal edilen binaların boşaltılması ve stratejik binaların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Nur Sultan, Şımkent, Akmola, Kızılorda, Pavlodar, Batı Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde durumun istikrarlı olduğu ifade edilen açıklamada, silahlı şahıslar tarafından bir dizi devlet binasını, finansal kurumların, televizyon kanallarının, ticari binaların ele geçirildiği ve kısmen yağmalandığı Almatı'da şiddet olaylarının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, Aktöbe, Atırau, Batı Kazakistan, Mangistau bölgelerinde bir kaç karayolu ve 1 demiryolunun trafiğe kapatıldığı dile getirildi.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 298'E ÇIKTI

Bölgelerde polis ve asker devriyelerinin güçlendirildiği ve kontrol noktalarının kurulduğu kaydedilen açıklamada, "Yasal düzeni ihlal edenler ve suçlular tespit edilip gözaltına alınıyor. Silah bırakmaya yönelik yasal talepleri reddederek silahla karşılık verenler etkisiz hale getiriliyor. An itibarıyla 2 bin 298 kişi gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, kanun ve düzenin sağlanması sırasında 18 kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 748 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkede istikrarın sağlanması ve yasal düzenin yeniden tahsis edilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlara kamu düzenine uyma, provokasyonlara kapılmama ve tüm kanun ihlallerini polise bildirme çağrısı yapıldı.

Öte yandan çıkan olaylarda şu ana kadar kaç protestocunun hayatını kaybettiği ise açıklanmadı.

KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul ederken, Rusya ve Ermenistan'dan askeri birlikler bugün Kazakistan'a sevk edildi. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdi.

(Aliia Raimbekova/ İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Kazakistan, Petrol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazakistan'daki protestolarda can kaybı 18'e yaralı sayısı 748'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'daki protestolarda can kaybı 18'e yaralı sayısı 748'e yükseldi - Son Dakika
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