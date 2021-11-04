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Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu

04.11.2021 20:27

Son dakika haberler... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Büyükelçi Saparbekuly, Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun yaptığı "Bir Diplomatın Başarı Öyküsü" konulu söyleşi programına katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu tür etkinliklerin öğrencilerin ideallerini gerçekleştirmelerinde yol gösterici olacağını söyledi.

Karadağ, bu faaliyetlerin esas amacının, öğrencilerin başta kendilerini keşfetmelerini, becerilerini ve yetilerini, geleceğe yönelik hayallerinin yeşermesini sağlamak olduğunu ifade ederek, Başarı, tesadüfü değil, başarı emek, çaba göstermeden elde edilebilecek bir şey değil. Başarı elde etmek istiyorsak hedef belirlememiz lazım. Hayallerimizin ve ümitlerimizin olması lazım." dedi.

Büyükelçi Saparbekuly ise her diplomatın kendine özgü özellikleri bulunduğunu belirtti.

Diplomasinin önemli olduğunu ifade eden Saparbekuly, "Hayatta en zor diplomasi, ülkeler arası diploması olabilir ama hayatta en zor diplomasi insanlarla olan diplomasidir. Kötü insanlar varsa onu kendinizden uzaklaştırın, negatif düşüncesi olan insanlarla zamanınızı harcamayın. Yanınızda pozitif, size akıl verecek insanlar görürseniz onlarla dost olun, onlarla gezin." diye konuştu.

Saparbekuly, dil öğrenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyükelçi olmadan da dil bilmek gerekir. Büyük bir Türk dünyasının ailesinin bir mensubu olarak birbirimizin, bir ülkenin dilini bilmek gerekir diye düşünüyorum. Bu sizin için büyük bir zenginlik olur. Zor da değil, eğer Kazakça zorsa, Özbekçe öğrenin, Kazakça veya Kırgızca öğrendiğinizde bu coğrafyadaki dilleri anlayabilirsiniz. Genel kültürün olması gerekir. Genel kültürünüzü geliştirin."

Program sonunda Saparbekuly, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu
Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu
Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu
Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu

Bozok Üniversitesi, Kazakistan, Yozgat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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