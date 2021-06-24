Son dakika! Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasına katılanlardan bir kişiye, çekilişle ev hediye edileceği bildirildi.

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19'un yayılma hızına göre, sadece başkentin kırmızı kategoride yer aldığını belirtti.

Kulginov, virüse karşı sürü bağışıklığının oluşması için şehir nüfusunun yüzde 60'nın aşı yaptırması gerektiğine işaret ederek, kapsamlı aşı kampanyası yürüteceklerini dile getirdi.

Başkentteki aşı kampanyası kapsamında yapılacak çekilişle bir kişiye 2 odalı daire hediye edeceklerini kaydeden Kulginov, "Ev çekilişine, 25 Haziran ila 31 Ağustos tarihleri arasında Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu yaptıran 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız katılabilecek." ifadesini kullandı.

Altay Kulginov, çekiliş sonucuna göre, ev sahibinin ismini ise eylül ayının başında açıklayacaklarını aktardı.

Nur Sultan'daki alışveriş merkezlerinde kurulan aşılama noktalarında da virüse karşı aşı olan vatandaşlara mağaza ve kafeteryalar için çeşitli indirim kuponları veriliyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un "Delta" varyantının ülkede ilk olarak başkent Nur Sultan'da görüldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Yerali Tugcanov da ülkede yeterli sayıda aşı dozunun bulunduğunu, ancak vatandaşların aşıya ilgilerinin düşük olduğunu kaydetmişti.