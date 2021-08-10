Azerbaycan'da, Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayev'in 176. doğum yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bakü'de, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının organize ettiği etkinliğe Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın Azerbaycan büyükelçileri ve bilim adamları katıldı. Etkinlikte Türkiye'yi Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı temsil etti.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Kazakistan edebiyat ve müziği denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birinin Abay Kunanbayev olduğunu söyledi.

Efendiyeva, Kunanbayev'in Türk dünyasının edebiyat ve müzik tarihinde derin iz bıraktığını, onun sadece Kazakistan'ın değil tüm Türk dünyasının büyük şahsiyeti olduğunu vurguladı.

Kazaksitan'ın Bakü Büyükelçisi Serjan Abdukarimov, ülkesinin en önemli şahsiyetlerine verilen değer için Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına teşekkür etti.

Abdukarimov, Kunanbayev'in ülkesinin kültürel sermayesi ve markası olduğu kadar Türk dünyasının da mirası olduğunu belirtti.

Türk dünyasının büyük şahsiyetlerinin yıl dönümlerinin ortak kutlanmasının kardeş ülkeleri daha da birleştireceğini ve ilişkileri yeni doruklara ulaştıracağını vurgulayan Abdukarimov, Kunanbayev'in Kazakistan'ın kültürel kalkınmasında oynadığı rolden bahsetti.

Etkinlikte, Efendiyeva ve Abdukarimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfınca bastırılan Abay Kunanbayev hatıra pulunun ilk gün zarfını imzaladı ve mühürledi.

Etkinlik, Azerbaycanlı ve Kazakistanlı sanatçıların şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.