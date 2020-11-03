Son Dakika | Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden Charlie Hebdo'ya tepki - Son Dakika

Son Dakika | Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden Charlie Hebdo'ya tepki

03.11.2020 16:17
Son Dakika | Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden Charlie Hebdo'ya tepki, System.String[]

Bir son dakika haberine göre NUR Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (KMDİ), Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yer alan ve Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlere tepki gösterdi.

NUR Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi (KMDİ), Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yer alan ve Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlere tepki gösterdi.

KMDİ'den yapılan açıklamada, son yıllarda ifade özgürlüğü ve demokrasi bahanesiyle belirli etnik grupların veya dinlerin kışkırtıldığı, bunun birçok millet, halk ve din temsilcilerinde büyük endişe yarattığı belirtildi.

Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri ve bazı yetkililerin bu konuda yaptığı mantıksız yorumların Müslümanları kızdırdığı aktarılan açıklamada, "Müslümanlar, dinlerine ve peygamberine hakaret etmeye izin vermez. Zira bir Müslüman, sadece peygambere inanmakla değil, onu korumakla da görevli." ifadesi yer aldı.

"Müslümanların hiçbir kışkırtıcı eyleme boyun eğmemesi gerektiği, tüm sorunların şeriat ve hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, "Ülkenin din adamları ve sıradan insanları, bazı siyasi güçlerin ve çeşitli radikal grupların kurbanı olmak istemiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Charlie Hebdo, Hz.Muhammed, Kazakistan, Hakaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden Charlie Hebdo'ya tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı
Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek         
16:28
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı         
15:07
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti         
14:40
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi         
12:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 16:42:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden Charlie Hebdo'ya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei