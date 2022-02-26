Son dakika! Kazakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı - Son Dakika
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Son dakika! Kazakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

26.02.2022 09:55
Son dakika! Kazakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kazakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye çalışmaları kapsamında ilk seferin bugün yapılacağını bildirdi.

Kazakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye çalışmaları kapsamında ilk seferin bugün yapılacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3'üncü gününde de devam ediyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Kazakistan vatandaşlarının tahliyesi için başlattıkları çalışma kapsamında Kiev Büyükelçiliğinde "acil hat" oluşturulduğunu belirtti. "Ülkemizin yönetimi tarafından vatandaşlarımız için ücretsiz tahliye seferleri organize etme kararı alındı" diyen Smadiyarov, bugüne kadar toplam 528 tahliye başvurusu aldıkları bilgisini paylaştı. Smadiyarov, Kazakistan vatandaşlarının çoğunun Kiev ve yakınlarında bulunduğuna işaret ederek, Kazak diplomatlar eşliğinde vatandaşları taşıyan araçların Kiev ve Lviv kentlerinden Polonya sınırına hareket ettiğini kaydetti.

İlk tahliyeler başlıyor

Kazakistan'ın Varşova Büyükelçiliği ile yerel yönetim tarafından vatandaşlar için "yeşil koridor" sağlanacağını söyleyen Smadiyarov, "Tahliye seferi yolcuları Ukrayna-Polonya sınırını vizesiz geçecek, ayrıca karantina, PCR testi ve aşı pasaportu ibraz etme zorunluluklarından muaf tutulacak" dedi. Smadiyarov, ilk tahliye seferinin bugün Kazakistan'ın Atırau kentinde teknik iniş yaptıktan sonra Almatı Havalimanına varacağını kaydetti. Tahliye seferlerine devam edileceğini ifade eden Smadiyarov, "Bu bağlamda Ukrayna'nın farklı şehirlerinde bulunan vatandaşlarımızdan Kiev Büyükelçiliğimizle irtibata geçmelerini ve bulundukları konumu bildirmelerini rica ediyoruz. Eğer mümkün ise kendi imkanlarınızla daha sonra Polonya sınırına gönderilmek üzere Lviv veya Kiev'e geçmelerinizi öneriyoruz" dedi.

Smadiyarov, Ukrayna'daki zor karayolu ulaşım durumu ve devam eden savaş nedeniyle bunun zor olabileceğini ve böyle bir durumda vatandaşlardan bulundukları yerlerde kalmalarını ve büyükelçilik ile irtibatı koparmamalarını istedi. - BİŞKEK

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Rus ordusu bir kentin daha kontrolünü ele geçirdi: Melitopol Rusya'nın kontrolünde Rus ordusu bir kentin daha kontrolünü ele geçirdi: Melitopol Rusya'nın kontrolünde Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı

Kazakistan, Ukrayna, Polonya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kazakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı - Son Dakika


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