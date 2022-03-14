Son Dakika | Kazakistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kazakistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

14.03.2022 11:53
Son Dakika | Kazakistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

Bir son dakika haberine göre NUR Kazakistan'ın, Ukrayna'ya 28,2 ton tıbbi malzemeden oluşan insani yardımın ilk kısmını gönderildiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın, Ukrayna'ya 28,2 ton tıbbi malzemeden oluşan insani yardımın ilk kısmını gönderildiği bildirildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Almatı Havalimanı'ndan Ukrayna'ya çoğu ilaçlardan oluşan insani yardımın ilk kısmının sabah saatlerinde yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya 17 ilaç türünden oluşan toplam ağırlığı 28,2 tonu bulan insani yardım ulaştırılacağı kaydedildi.

Söz konusu yardımın Ukrayna'ya Polonya üzerinden gönderileceği aktarılan açıklamada, "Kazakistan hükümeti, bunun için Ukrayna'ya uluslararası insani yardım dağıtma merkezlerinin konuşlandırıldığı komşu ülkelerle anlaştı. İnsani yardımın ikinci partisini de yarın gönderiyoruz." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı! Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı! Ukrayna: Rus ordusu 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybetti

Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kazakistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:59:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kazakistan, Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement