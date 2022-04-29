Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. Grup üyeleri "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açarak Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü. "Yaşasın 1 Mayıs" diye sloganlar atan grup üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında da 1 Mayıs 1977 yılında hayatın kaybedenlerin isimleri okundu.

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