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Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

04.02.2022 15:45
Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de bir motosiklete çarpıp sürücüsünü yaraladığı, park halindeki iki araca zarar verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de bir motosiklete çarpıp sürücüsünü yaraladığı, park halindeki iki araca zarar verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya 2 Caddesi'nde motosikletli kuryeye çarparak yaralanmasına neden olan H.Y, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada park halindeki iki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Ekipleri fark ederek araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı. H.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eskişehir, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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