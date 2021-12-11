Törene Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektörü Refik Polat , Eflani Kaymakamı Ahmet Tan , kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yılmaz'ın KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, 5000 Evler Yeni Camisi'ne getirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz'ın acı günü - Son Dakika

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