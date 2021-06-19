Son dakika... KDK, Sağlık Bakanlığına diyaliz teknikerleri için yeterli istihdamın sağlanması yönünde tavsiye kararı verdi - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde diyaliz teknikerleri için yeterli istihdamın sağlanması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, çok sayıda diyaliz teknikeri, Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerine ait diyaliz ünitelerinde hemşirelerin sertifikasız çalıştırıldığını ve mevzuata aykırı söz konusu uygulamayla istihdam edilmelerinin önüne geçildiğini öne sürerek, kuruma başvurdu.

Başvurucular, hastanelerdeki diyaliz ünitelerinin denetlenmesi, sertifikasız çalıştırılan personelin servislerine çekilmesi ve diyaliz teknikerleri için yeterli kadronun açılması talebinde bulundu.

İncelemeler sonucu başvuruları haklı bulan KDK, etkin denetim yapılarak diyaliz merkezleri ve ünitelerinde sertifikasız hemşire çalıştırılmasının önlenmesi ve diyaliz teknikerleri için yeterli istihdam imkanı sağlanması yönünde gerekli tedbirlerin alınması için Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararında idarelerin verimli ve etkin insan kaynakları yönetiminin sağlanmasına yönelik stratejilerin belirlenmesinden sorumlu olduğuna işaret edildi.

Kararda, diyaliz teknikerlerinin öğrenimleri ve kadro unvanlarına uygun istihdam ile fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hemşireler için sertifikalı eğitim programlarının 2019'da yürürlüğe giren yönetmelikle kaldırıldığı kaydedilen kararda, bu şekilde ilgili bölümlerden mezun diyaliz teknikerlerinin, diyaliz merkezleri ve ünitelerinde istihdam edilmelerine imkan sağlandığı, belirtilen tarihten sonra sertifikasız hemşire çalıştırılmasının da yönetmelik hükümleri ile hukuka aykırılık oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuldu.