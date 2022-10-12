Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde yapılan uygulama sırasında E.A., M.K. ve E.A. isimli 3 şüpheli şahsı yakaladı. Uygulama dahilinde 3 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet telsiz ve 3 adet mermi ele geçirildi. E.A., M.K. ve E.A. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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