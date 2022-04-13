Son dakika! Keban Kaymakamı Akbulut, polislerle iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika! Keban Kaymakamı Akbulut, polislerle iftar yaptı

13.04.2022 12:54
Son dakika! Keban Kaymakamı Akbulut, polislerle iftar yaptı

Son dakika haber... Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polislerle iftarda bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polislerle iftarda bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Akbulut Keban, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerle iftar yaptı.

Kaymakam Akbulut, şehit olan polislere Allah'tan rahmet, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

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Polis, Keban, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Keban Kaymakamı Akbulut, polislerle iftar yaptı - Son Dakika


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