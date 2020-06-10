Son dakika... Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Okyanusları ve denizleri başkente taşıdık" - Son Dakika

Son dakika... Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Okyanusları ve denizleri başkente taşıdık"

Son dakika haberine göre Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan "Deniz Dünyası" ile okyanusları ve denizleri başkente taşıdıklarını belirtti.

Son dakika... Keçiören Belediye Başkanı Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan "Deniz Dünyası" ile okyanusları ve denizleri başkente taşıdıklarını belirtti.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan Deniz Dünyası'nın ilk bölümünde 7 adet 1,5 tonluk, 6 adet de 50 tonluk akvaryumun bulunduğunu belirterek, buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirhana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz'de yaşayan su canlılarının bulunduğunu bildirdi.

Altınok, "Okyanus ve denizlerdeki eşsiz güzellikteki canlıları vatandaşlarımızın beğenisine sunan Deniz Dünyası, şehit ve gazi yakınlarına, 0-12 yaş grubundaki çocuklarımıza ve okul gezisiyle toplu olarak ziyarete gelen öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Tropikal tatlı su canlıları ile Hint ve Pasifik Okyanusu'ndan getirilen canlılara da ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Deniz Dünyası'nın ikinci kısımda vatandaşlarımızın anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirebildiği, çocuklarımızın kendilerini çizgi film sahnelerinde hissettiği Deniz Dünyası tüneli yer alıyor. 18 metre uzunluğundaki tünelimiz 300 ila 350 tonluk tuzlu su ile dev bir görsel şölen sunuyor. Yine burada Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege soğuk su balıklarının yanı sıra köpek balıkları, vatozlar ve levrekler bulunuyor.

Tesisteki üçüncü kısım da 6 akvaryumdan oluşuyor. Burada tatlı su canlıları yaşıyor. Tropikal paku, koi, amazon tetrozonları, tatlı su kabukları, pengasus, Afrika ve Amerika cikletleri bu noktada ziyaretçileri karşılıyor. Tesisimizdeki dokunma havuzu ise özel gereksinimli çocuklarımızın koi balığına dokunmalarına imkan sağlıyor."

Deniz Dünyası'nda bulunan "Kabuklu Müzesi" ile dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli denizlerinden getirilen midye, yengeç, böcek gibi canlıları ile denizlerindeki tuzluluk oranlarının sergilendiğini aktaran Altınok, "Tesisimizde su kaplumbağası, iguana, albino ve burma pitonu, 2 adet Nil timsahı bulunuyor. Aynı zamanda 3D sinema sistemiyle öğrenci gruplarına ve misafirlere ücretsiz sinema ve belgesel izleme imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turgut Altınok, Keçiören, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Okyanusları ve denizleri başkente taşıdık' - Son Dakika Ekonomi

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