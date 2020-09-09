Son Dakika: Keçiören Belediyesi kıyafet dezenfektanı üretiyor - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye öz kaynaklarıyla kıyafet dezenfektanı üretimine başladıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, salgınının Başkent'te artış göstermesiyle harekete geçildiğini ve Keçiören'deki önlemlerin artırıldığını vurguladı.

Altınok, "Kovid-19 vakalarının Ankara'da artış göstermesiyle birlikte özellikle belediyemize giriş ve çıkışlarda kullanmak üzere kıyafet dezenfektanı üretimine başladık. Ayrıca HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama sistemine geçerek personelimiz de dahil olmak üzere HES kodu olmayan hiç kimsenin belediyemize girmesine izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşın sağlığını ön planda tutan bir politika izlediğine işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın mağdur olmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve koordinelerinde gereken tüm tedbirleri almış, sağlam sağlık altyapımızın da avantajlarıyla dünyaya örnek olmuştur. Biz de Keçiören Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye'de ilk maske ve dezenfektan üretimini Keçiören Belediyesi olarak biz yaptık. Ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşı, pazar ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Devletimizin ve milletimizin hizmetkarı olarak pandemiyle mücadelemizi sürdürüyoruz."