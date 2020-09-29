Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçedeki spor tesislerinde sıkı bir dezenfekte çalışması yürütüyor.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kalaba, Aktepe, Mevlana, Abdürrahim Karakoç ve Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve spor tesislerinde düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla vatandaşın gönül rahatlığıyla spor yapmasına imkan tanınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait spor tesislerinin rutin olarak dezenfekte edildiğini ve vatandaşa sağlıklı bir ortamda spor yapma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Altınok, "Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Bu anlamda tesislerimizde salgın önlemlerini sıkı bir şekilde aldık ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için yüzme havuzu ve spor tesislerimizi rutin olarak dezenfekte ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HES kontrolü yapılıyor

Yüzme havuzları ve spor tesislerinde alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Yüzme havuzlarımızda temizlik, dezenfekte ve ölçüm çalışmalarını titizlikle yapıyoruz. Yüzmeye ve spor yapmaya gelen vatandaşlarımız tesislerimize randevulu bir şekilde sırayla, kafile halinde alınıyor. Ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) kontrolü de yaparak salgın riskini en aza indiriyoruz."