Son dakika! Keçiören'de ihtiyaç sahibi 1.300 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

Son dakika! Keçiören'de ihtiyaç sahibi 1.300 çocuk sünnet edildi

24.11.2020 14:45
Son dakika! Keçiören'de ihtiyaç sahibi 1.300 çocuk sünnet edildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl gerçekleştirilen toplu sünnet hizmetinde 1.300 çocuk sünnet edildi.

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl gerçekleştirilen toplu sünnet hizmetinde 1.300 çocuk sünnet edildi.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, belediye her yıl düzenlendiği toplu sünnet hizmetini bu yıl gerekli olan tüm salgın önlemlerini alarak tamamlarken, ihtiyaç sahibi bin 300 çocuk sünnet ettirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre yaklaşık bin 300 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Keçiören Belediyesi olarak daima çocuklarımızın yanındayız. Rabbim, sünnet olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok, aileleri ise tebrik ederek şunları kaydetti:

"Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız. Bir Keçiören çocuğu olarak geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesillerin yaşamaması için bu şehre hizmetkar oldum. 1994 yılında göreve ilk seçildiğimde 30 yaşındaydım. O zamanlar gecekondu kenti Keçiören'de sünnetini yaptığımız evlatlarımızın nikahlarını şimdi modern Keçiören'de kıyıyorum."

Altınok, sünnet hizmeti süresince şahsi aracı olmayan ailelere ve sünnet olan çocuklara servis hizmeti sağlandığını bildirirken, çocukların her birine sünnet kıyafeti hediye ettiklerini de aktardı.

Turgut Altınok, Keçiören, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Keçiören'de ihtiyaç sahibi 1.300 çocuk sünnet edildi - Son Dakika


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