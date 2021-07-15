Üye Girişi
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:52

Son dakika gündem haberine göre Silivri'de babasının işyeri önünde kediyi seven 4 yaşındaki çocuk, manevra yapan ticari aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Silivri'de babasının işyeri önünde kediyi seven 4 yaşındaki çocuk, manevra yapan ticari aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, küçük çocuğun ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Cumartesi günü Silivri Çanta Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki markete malzeme bırakan ticari araç sürücü, manevra yaparak aracını hareket ettirdi. Bu sırada babasının işyeri önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan isimli çocuğu fark etmeyerek altına alıp ezdi. Çocuğunun aracın altında kaldığını fark eden baba, kızını aracına alarak hastaneye götürdü. Ayla Deniz Turan isimli çocuk hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ÇOCUĞUN ARACIN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

Silivri'de küçük çocuğun aracın altında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun kediyi sevdiği sırada aracın hareket ederek, çocuğu altına alıp ezdiği görülüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Deniz Turan, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

23:01 "Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü Marmaris HDP binasına saldırının azmettiricisi yakalandı 22:34 Marmaris HDP binasına saldırının azmettiricisi yakalandı Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu 22:28 Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti 22:14 Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu 21:14 Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti 20:20 Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı 18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı         
00:11
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor         
22:42
Karısının silahlı saldırısına uğrayan özel harekat polisi hayatını kaybetti Karısının silahlı saldırısına uğrayan özel harekat polisi hayatını kaybetti         
22:33
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı         
21:35
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı         
21:07
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı         
18:39
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 00:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kedi severken aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement