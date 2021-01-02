Son dakika haberi | Kediler kavga etti, ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı
02.01.2021 10:31
Gelen son dakika haberine göre Kediler kavga etti, ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı Bursa'da sokakta birbirine saldıran kedilerin ortasında kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı.
Kediler kavga etti, ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı
BURSA - Bursa'da sokakta birbirine saldıran kedilerin ortasında kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı.
Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde iki kedi birbiriyle uzun süre hırladı. Kedilerin tatlı tatlı hırlamasını mahallenin çocukları neşe içinde seyrediyordu. Bir birine hırlayan kediler bir anda birbirine saldırınca bunlara izleyen çocuk ortada kalarak ne yapacağını şaşırdı. Kedilerin kendisine saldırdığını zannedip ortadan kalan çocuk korkudan babasının kucağına atladı. Bu anlara şahit olan mahalleli bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
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