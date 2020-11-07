Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı - Son Dakika

Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı

07.11.2020 10:22
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı, System.String[]

Kazada ölen kedisini arazisine gömen hayvan sever Ahmet Odabaşı, arazisini hayvan mezarlığına dönüştürdü.

Kazada ölen kedisini arazisine gömen hayvan sever Ahmet Odabaşı, arazisini hayvan mezarlığına dönüştürdü.

Ahmet Odabaşı, 2010 yılında araba kazasında ölen kedisini Edirne'deki arazisine defnetti. Ardından İstanbul'a gelen Odabaşı, İstanbul'da kendisiyle aynı durumu yaşayan hayvanseverlerin olduğunu fark edince Edirne'deki arazisini hayvan mezarlığı yapmaya karar verdi. 15 dönüm araziyi hayvan mezarlığı olarak kullanan Odabaşı yaklaşık 10 yıldır hayvanseverlere bu hizmeti veriyor.

"HAYATINI KAYBETTİĞİNDE HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK"

Ahmet Odabaşı, "Kızım Nehir o zaman 7 yaşındaydı. Arabanın ezdiği bir kedi yavrusu buldu. Yaralıydı. O kediyi veterinere götürdük. Bütün tedavilerini yaptık. İsmini de 'Çakır' koyduk. Çakır'ı köye götürdük. Bir gün Çakır'ı tekrar İstanbul'a getirelim dedik. Çakır İstanbul'a alışık değildi ve evden kaçtı. Evden kaçtığında tekrar bir araba kazası geçirdi. Bu sefer hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde hepimiz çok üzüldük. En güvendiğimiz yer kendi toprağımızdı. Edirne'deki alanımızdı. İstanbul'da insanların hayvanları vefat ettiğinde onları gömebilecekleri düzgün bir alanları olmadığını fark ettim. Bazı insanlar şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Büyük bir saksı alıp çiçek saksısına hayvan gömen insanlar da var. Toprak yok İstanbul'da" dedi.

15 DÖNÜM ARAZİDE HAYVAN MEZARLIĞIEdirne'deki hayvan mezarlığı için kullanılan araziden bahseden Odabaşı, "Hayvanlardaki defin işlemi aynı insanlardaki gibi yapılıyor. Yaklaşık 1 metre derinliğinde bir mezar yeri hazırlanıyor. Uygun beze sarıldıktan sonra defin işlemi gerçekleşiyor. 15 dönüm arazi var. Şuanda orada bize emanet edilen 250 canımız var. Bende onlara orada sahip çıkıyorum. Telefonla bana ulaştıklarında vefat eden hayvanın nerede olduğunu, cinsinin ne olduğunu öğrenip ona göre malzemelerimi hazırladıktan sonra gerekli kefen bezi, onu taşıyıcı kutu ve buz aküleri ile uygun şekilde taşıyoruz. Edirne'ye gittiğinde de mezar yerleri hazır oluyor. Hazır mezara defin işlemi yapılıyor. Kedi, köpek ağırlıklı papağan, hamster tarzı hayvanların mezarları da var" şeklinde konuştu.


Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı
Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı

İstanbul, Edirne, Karar, Araba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu Bakan Koca paylaştı: İzmir depremine ameliyathanede yakalanan sağlık görevlerinin o anları Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Bakan Koca, 10 kişiyle asansöre bindi Sık sık sosyal mesafe uyarısı yapan Bakan Koca, 10 kişiyle asansöre bindi         
10:02
Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı         
09:01
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı         
08:28
Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı Kastamonu'da 14 haneli köyde 10 ev ve bir cami yandı         
08:03
Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü Ankara'da baba katliamı! Karısını, kızını ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü         
01:29
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulunmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 10:31:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kedisi kazada ölen hayvansever arazisini hayvan mezarlığı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei