Son dakika... Kedisi yangında mahsur kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Son dakika... Kedisi yangında mahsur kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu
24.10.2020 16:59
Son dakika gündem haberi: ESENYURT'TA bulunan evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında genç kızın 'Çiko' adındaki kedisi dumanların arasında mahsur kaldı.
ESENYURT'TA bulunan evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında genç kızın 'Çiko' adındaki kedisi dumanların arasında mahsur kaldı. Dakikalarca gözyaşı döken genç kız, itfaiyenin kediyi kurtarmasıyla rahat bir nefes aldı.
Talatpaşa Mahallesi 1039'uncu sokakta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar evi kaplayınca evde bulunanlar kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen bir genç kız ise içeride kedisinin evde kaldığını belirterek gözyaşlarına boğuldu. Komşuları tarafından teselli edilen genç kız kedisine kavuşmayı bekledi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri eve girerek 'Çiko' isimli kediyi genç kıza teslim etti. Kız ile kendisinin buluşma anı kameraya yansıdı. Kedisi mahsur kaldığı için ağlayan genç kız, kedisine kavuşunca bu sefer mutluluktan gözyaşı döktü.
- Değirmenci
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