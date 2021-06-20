KEDİSİNİ ÖLDÜREN KÖPEĞİN SAHİBİNİ TABANCAYLA VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

BOLU'da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre yan yana villalarda oturan komşulardan zabıta memuru Yücel Güler'in bahçesinde beslediği köpeği, önceki gün Gürsel S.'nin bahçesine atladı. Köpek, saldırdığı kedinin ölmesine neden oldu. Gürsel S. tartıştığı Güler'e, köpeğini bahçede bağlı tutmasını söyledi. Köpek dün de bahçede bağlı olmayınca 2 komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gürsel S., evinden aldığı tabancayla Güler'e ateş açtı. Mermilerden biri Güler'in vücuduna isabet etti. Gürsel S., daha sonra evden tüfeği alıp, bu kez köpeğe ateş etti ancak saçmalar, hayvana isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Yücel Güler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gürsel S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi. Gürsel S., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Bilmem ki, kaza zaten" diye cevap verdi.