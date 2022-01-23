TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir kişi sokakta yakaladığı kediyi yere çarparak öldürdü. Kediyi öldürme anı güvenlik kameralarına yansıyan ve hayvanın kendisine saldırdığını iddia eden şüpheli S.A., 'Eziyet ederek hayvan öldürmek' suçundan tutuklandı.

Olay, 13 Aralık 2021 gecesi Malkara'nın Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen S.A., önüne çıkan kedilerden birini başından tutup yere vurarak öldürdü. S.A., bölgeden yürüyerek ayrılırken, sabah saatlerinde ölü kediyi görenler durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kediyi ilçede sosyal medya için çekimler yaptığı belirtilen S.A.'nın yere vurarak öldürdüğü belirlindi.

YERE ÇARPTIGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.A., bir otomobilin altına eğilerek orada bulunan kediye yakalıyor. S.A., kediyi yere çarparak öldürürken, aracın altında bulunan diğer kedinin sokağın karşısına kaçtığı görülüyor.Polis, kediyi öldürdüğünü güvenlik kamerası kayıtlarından belirlediği S.A.,'yı evinde dün gözaltına aldı. S.A., ifadesinde yolda yürürken kedinin kendisine saldırdığını öne sürüp, "Ben spora çıkmıştım. Yürüyüş yapıyordum, yolda kediyi görünce kedi bana saldırdı. Bu ara psikolojim bozuktu sonra böyle oldu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemede, 'Eziyet ederek hayvan öldürmek' suçundan tutuklandı.