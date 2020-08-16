Son Dakika: Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı - Son Dakika

Son Dakika: Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı

Bir son dakika haberine göre Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı Ardahan'da, tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ortasında yaşanan ve bazen 3 gün süren müthiş bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı.

Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı

ARDAHAN - Ardahan'da, tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ortasında yaşanan ve bazen 3 gün süren müthiş bir doğa olayı bu gece yine yaşanmaya başladı.

Kura Nehri boyunca uçan milyonlarca beyaz kelebek, tarihi Halil Efendi Köprüsü'ndeki ışıkların yanı sıra şehir merkezindeki ışıklara da yönelip mahallelerde, cadde ve sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında uçuşarak vatandaşların tabiriyle 'ölüm danslarını' yapmaya başladı.

Kelebeklerde en fazla yoğunluk yine tarihi Halil Efendi köprüsü üzerinde görüldü. Havanın kararmasıyla birlikte bu gece kar yağar gibi akın akın gelen kelebekler, Kura Nehri üzerinden uçarak eski tarihi Halil Efendi Köprüsü'ndeki ışıklarda toplandı. Kar yağıyor hissi veren bu müthiş olayı duyan Ardahanlılar, köprü üzerine gelerek tabiat olayına tanıklık yaptı.

Kelebekleri izleyen vatandaşlardan Şahin Şirin, kelebeklerin topluca ölümünün kentte her yıl aynı dönemde gerçekleştiğini anlatarak,, "Her yıl tekrarlanan bu olaya bu yıl da tanıklık ettik. 16 Ağustos ile 22 Ağustos tarihleri arasında çıkan ve bir gün içinde ölen kelebekler tarihi köprü üzerindeki ölüm uçuşuna başladı. Bu görsel şölen bizi mutlu ediyor." Dedi.

Yaklaşık 3 gün boyunca sürecek olan ölüm uçuşu, her gün özellikle akşam ve gece saatlerinde gerçekleşiyor.

Son Dakika: Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 22:16

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı - Son Dakika
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