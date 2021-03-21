Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor

21.03.2021 07:19
Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Kemah Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülecek olan "Erzincan'ın Ayazması-Tanasur Vadisi Rekreasyon Projesi"nin protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen ve Kemah Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülecek olan " Erzincan'ın Ayazması-Tanasur Vadisi Rekreasyon Projesi"nin protokolü imzalandı.

Erzincan şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Kemah ilçesindeki Tanasur Vadisi'nde uygulanacak projeyle birlikte vadinin altyapı ve üstyapısının rehabilite edilerek turistik ziyaretlere uygun hale getirilmesi ve bölge turizmine kazandırılması planlanmakta.

Proje kapsamında Ayazma'nın oksijen seviyesi yüksek ve sağlığa faydalı ortamında sağlık turizmi için bölgeye gelecek turistlere alternatif bir destinasyon sunulması, tarihi değirmenin restore edilmesi, dere geçişleri için doğaya uygun ahşap köprüler kurulması, 950 metre uzunluğundaki yürüyüş parkuru ve piknik alanlarının düzenlenmesiyle bölgenin sosyal kalkınmasına da hizmet edecek bir alan oluşturulması hedeflenmekte.

Kemah Kaymakamlığı'nda gerçekleşen imza törenin ardından vadide incelemelerde bulunan KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Kemah Kaymakamı İsmail Demir, bölgede kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar üzerinde fikir alış verişinde bulundu. - ERZİNCAN

Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor
Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor
Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kemah Tanasur Vadisi turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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