CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.

Kılıçdaroğlu, Ecevit'in vefatının 14'üncü yılı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet ilkesine olan inancından asla vazgeçmeyen, yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, Türkiye'nin Karaoğlan'ı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i rahmet ve özlemle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.