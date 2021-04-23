İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öteyaka mevkisinde bulunan evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Halil İbrahim Eren'den (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Polis ve sağlık ekiplerinin girdiği evde yapılan incelemede Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eren'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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