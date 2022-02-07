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Son dakika haber! Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Son Dakika

Son dakika haber! Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

07.02.2022 14:32

Bir son dakika haberine göre Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı.

Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı. 7 bin metrekarelik alana kurulu tesiste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı çalışanlar hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(Doğancan Cesur - Onur Dursun - İsmet Aktaş - Furkan Duman/ İHA)

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İtfaiye, Yangın, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Son Dakika


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