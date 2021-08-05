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Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler söndürüldü! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı anlaşıldı - Son Dakika

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler söndürüldü! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı anlaşıldı

05.08.2021 10:08

Son dakika: Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edilirken, acil müdahale ekibi tarafından santral sahasında soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramazken, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer tedbirler sayesinde saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştı. Ancak saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 km'ye ulaşması nedeniyle yangın yeniden başlamış ve akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha artırması nedeniyle yangın santralin bazı bölgelerine sıçramıştı.

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesilmiş, sosyal medya üzerinden bölgede yaşananlara dair paylaşılan videolarda durumun vahameti gözler önüne serilmişti. Ayrıca bölgedeki 8 mahalle de risk nedeniyle tahliye edilmişti. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başlamıştı.

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi

PATLAYICI MADDELER DIŞARIYA ÇIKARILDI

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale bulunmuş, Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

İLK İNCELEME YAPILDI, ANA ÜNİTEDE CİDDİ HASAR YOK

Yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nden 11. saatte yüreklere su serpen bir haber geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada santraldeki alevlerin etkisini yitirdiğini ve ilk incelemelerde ana ünitede herhangi bir ciddi hasar bulunmadığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Halen acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir.

Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi

VATANDAŞLAR ÇIKARMA GEMİLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurmuş ve yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verilmişti.

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi

"PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini açıkladı. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti.

Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler söndürüldü! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı anlaşıldı

Yangın, Medya, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler söndürüldü! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı anlaşıldı - Son Dakika


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