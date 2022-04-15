Son dakika: Kendilerini polis olarak tanıttıkları adamın 100 bin lirasını dolandırdılar - Son Dakika
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Son dakika: Kendilerini polis olarak tanıttıkları adamın 100 bin lirasını dolandırdılar

15.04.2022 11:56
Son dakika: Kendilerini polis olarak tanıttıkları adamın 100 bin lirasını dolandırdılar

Son dakika haberine göre Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Erol İlkhan (70), kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından bankaya operasyon yapılacak iddiasıyla 100 bin lira dolandırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Erol İlkhan (70), kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından bankaya operasyon yapılacak iddiasıyla 100 bin lira dolandırıldı.

Olay, 2017 yılında Göynük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük'te yaşayan emekli öğretmen Erol İlkhan'ı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, parasının olduğu bankaya operasyon yapılacağını ve yardımcı olması için hesabındaki parayı kendilerine göndermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara inanan İlkhan, şahısların verdiği hesap numarasına 100 bin lira gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan İlkhan, şahıslardan şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada İlkhan'ı dolandırma olayına karıştığı tespit edilen edilen Adem Özçelik, Özkan Atış ve Kenan Badaş gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılanan 3 şüpheli hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Adem Özçelik ve Kenan Badaş suçlamaları kabul etmezken, sanık Özkan Atış, "Olay tarihinde İstanbul'da bir müzikholde aşçı olarak çalışıyordum. Ahmet isimli bir müşterim vardı. Her seferinde bana gelip özel yemek siparişleri verirdi. Hatta bol bol bahşiş alırdım. Bir gün bana gelip, banka hesaplarında bloke olduğunu ve benim hesap numaramı istedi. Ben de kendisine güvendim ve hesap numaram ile kartımı kendisine verdim. O günden sonra da bu şahsı hiç görmedim" şeklinde kendisini savundu.

Duruşma sonrasında konuşan Erol İlkhan, "Telefonla dolandırıldım. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Para istediler ben de yolladım. "Biz polisiz, bankada çalışan memurlardan şüpheleniyoruz, operasyon yapılacak. Siz yardımcı olacaksınız. Paranız zarar görmeyecek" dediler. 100 bin lira dolandırıldım. Ne demek gerekir. Cezalandırılmalılar" diye konuştu.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. - BOLU

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100 BİN TL DOLANDIRDIKLARI EMEKLİ ÖĞRETMENDEN TELEFON DOLANDIRICILARINA TEPKİ 100 BİN TL DOLANDIRDIKLARI EMEKLİ ÖĞRETMENDEN TELEFON DOLANDIRICILARINA TEPKİ

Emekli, Göynük, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kendilerini polis olarak tanıttıkları adamın 100 bin lirasını dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kendilerini polis olarak tanıttıkları adamın 100 bin lirasını dolandırdılar - Son Dakika
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