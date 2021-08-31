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Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

31.08.2021 16:36

Son dakika habere göre - Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Fransa'dan gelen kızı evde annesinin cansız bedenini buldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 6 çocuk annesi 56 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

- Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Fransa'dan gelen kızı evde annesinin cansız bedenini buldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 6 çocuk annesi 56 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1836 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 6 çocuk annesi Türkan Yıldız isimli kadının Fransa'da yaşayan çocukları bir süre kalmak için Türkiye'ye geldi. Yıldız'ın kızı Özlem Yıldız, annesinden haber alamayınca evine gitti. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan olmayınca endişelenen Özlem Yıldız, kendisinde bulunan yedek anahtarla evin içine girdi. Evin odalarını tek tek dolaşan Yıldız, banyoya girdiğinde annesinin kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Yıldız, daha sonra durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından Türkan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın hayatını kaybettiğini öğrenen mahalleli sokağa döküldü. Ardından adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından Yıldız'ın, banyoda bir anda fenalaşarak başını çamaşır makinesine çarpmasıyla birlikte hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Türkiye, Kocaeli, Fransa, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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