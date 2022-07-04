Son dakika: Kendisinden haber alınamayan kişi uçuruma devrilen aracında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Kendisinden haber alınamayan kişi uçuruma devrilen aracında ölü bulundu

04.07.2022 14:34
Son dakika: Kendisinden haber alınamayan kişi uçuruma devrilen aracında ölü bulundu

Son dakika haberler... Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 60 Cemil Yıldıran 401 plakalı cipiyle dün evinden ayrılan Cemil Yıldıran (51), Gökal beldesinde kızının düğün davetiyelerini dağıttı.

Beldeden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan Yıldıran'ın yakınları, bölgede araştırma yapmaya başladı.

Sabah saatlerinde Düden Gölü yakınlarında Yıldıran'ın aracının yaklaşık 200 metrelik uçurumda bulunduğunu gören yakınları, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldıran'ın cesedi, 3 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kendisinden haber alınamayan kişi uçuruma devrilen aracında ölü bulundu - Son Dakika

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