Son dakika: Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşini öldüren kadının 24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde Binnaz Kırış'ın, kendisine şiddet uyguladığı iddia edilen eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, sanık Binnaz Kırış ile maktul Ferhat Kırış'ın olay tarihi olan 29 Aralık 2019'da ikametlerinde bulundukları sırada tartıştıkları anlatılarak, maktulün alkollü olduğu ve tartışma esnasında sanığa hakaretler ederek saldırdığı aktarıldı.

Mütalaada tanık Şafak Kırış'ın engel olmaya çalıştığı Ferhat Kırış'ın, sanığa yönelik hakaret ve saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Mütalaada, olayların devam etmesi üzerine sanığın banyoya giderek aldığı silahla maktulün baş kısmına bir el ateş ettiği ifade edildi.

Mütalaada, maktulün sanığa yönelik hakaret ve yaralama eylemleri nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirildi.

Sanık Binnaz Kırış hakkında, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenilen mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, avukatlara süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2019'da sanık Binnaz Kırış'ın eşi Ferhat Kırış'ı öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü belirtilerek, Binnaz Kırış'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.