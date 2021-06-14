Son dakika! Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kendisine şiddet uyguladığı iddia edilen eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Binnaz Kırış, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı, sanık Binnaz Kırış hakkındaki "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemli mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Kırış, evlilik hayatı boyunca dayağa ve şiddete maruz kaldığını ifade ederek, "Çocuklarımın gözünün önünde sürekli bana şiddet uyguladı. Eziyet etti. Beni ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Defalarca beni aldattı, ses çıkardığımda da dayak yiyen yine ben oldum. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu. Oğlum beni elinden zor aldı. Bizim çok kavgalarımız oldu ama o gece ilk defa elinde silah vardı. O gece evde bir katliam yaşanacaktı biliyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Binnaz Kırış'ın "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın eylemini maktulden kaynaklanan "haksız tahrik" altında işlediğine kanaat getirerek, cezasını 18 yıla indirdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasını 15 yıla indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu.

Şerhte, "Eldeki dosyada olayın dışarıdan bir görgü tanığı bulunmadığına göre, dosya içine alınan net ve kesin raporların ayrıntılı değerlendirilmesi zorunludur. Bu durumda atışın bitişik atış olduğu sabit olduğuna göre, alınan swap izlerinin sonuçları her bir kişi için ayrı ayrı dosyaya alındığına göre, özellikle bu raporlar da gözetilerek maktul yönünden yeniden ayrıntısı alınmamış doku, tırnak, kıl vesair incelemesi yapılarak hükümden önce başkaca değerlendirmeden sonra sonuca gidilmesi kanaatinde olduğumdan hükme iştirak edemiyorum." denildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2019'da sanık Binnaz Kırış'ın eşi Ferhat Kırış'ı öldürdüğü yönünde polise ihbarda bulunulduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü belirtilerek, Binnaz Kırış'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.